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تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "غوغل بيكسل 5 أيه"

الأربعاء 18 أغسطس 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "غوغل بيكسل 5 أيه"



وكالات / سما /

كشفت تسريبات صحفية عن سعر وموعد طرح هاتف "غوغل بيكسل 5 أيه" الجديد المرتقب.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" أن شركة "غوغل" الأمريكية تنوي أن تكشف النقاب رسميا عن الهاتف غدا الثلاثاء 17 أغسطس/آب، والذي سيتضمن تحديثات كبيرة عن الإصدارات السابقة.

ومن المتوقع أن تدخل "غوغل" تحديثات في هاتفها الجديد فيما يتعلق بالكاميرات الخلفية المزدوجة، وستزيد قدرة البطارية لتصل إلى 4680 ميللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى هيكل بلاستيكي قوي غير قابل للخدش أو الكسر.

وسيعتمد هاتف "غوغل بيكسل 5 أيه" على معالج "سنابدراغون 765"، ولن يتم تزويده بالمعالج الجديد الذي تجهزه "غوغل" لهواتف "بيكسل 6"، والمعروف باسم "تينسور".

ومن المتوقع أن يتم طرح هاتف "غوغل بيكسل 5 أيه" في الأسواق العالمية بدءا من 26 أغسطس، بسعر 450 دولار أمريكي، ما سيجعله هاتفا اقتصاديا تنافسيا إلى حد بعيد.

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