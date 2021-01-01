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أفضل طريقة لتقرأ رسائل "إنستغرام" المباشرة دون علم مرسلها

الأربعاء 18 أغسطس 2021 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أفضل طريقة لتقرأ رسائل "إنستغرام" المباشرة دون علم مرسلها



وكالات / سما /

عادة عندما يرسل شخص ما رسالة مباشرة وتفتحها، فإن الطرف المرسل سيتمكن بسهولة من معرفة أنك قرأت رسالته بفضل علامة Seen التي تظهر أسفل المحادثة.

وقد لا ترغب دائما في مواصلة المحادثات، لكن عبارة "تم رؤيتها" (Seen) ستجعلك مضطرا لإكمال الحديث لتجنب الإحراج، ولذلك، من المهم معرفة طريقة إيقاف تشغيل هذه العلامة دون أن يعرف الطرف المقابل ذلك.

ويمكن القيام بذلك بعدة طرق، من بينها استخدام ميزة التقييد الجديدة في "إنستغرام"، والتي تتيح لك قراءة الرسائل المباشرة دون تشغيل أيقونة "Seen".

وتوضح شركة "إنستغرام" المملوكة لـ"فيسبوك": "لن يتمكنوا من معرفة ما إذا كنت متصلا بالإنترنت، أو إذا كنت قرأت رسائلهم". وبالطبع، سيتعين عليك تحمل بعض التغييرات الأخرى المتعلقة بالقيود".

وكبداية، ستكون تعليقات الشخص الجديدة على مشاركاتك مرئية لهذا الشخص فقط. ويمكنك اختيار رؤية التعليق من خلال النقر على "انظر التعليق".

وإذا كنت تريد أن يتمكن الآخرون من رؤية تعليقاتهم، فيمكنك النقر فوق موافقة. وبدلا من ذلك، يمكنك حذفه أو تجاهله.

ولن تتلقى أيضا أي إشعارات بالتعليقات المستقبلية من الشخص المحظور. وذلك لأن هذه الميزة مصممة لمعالجة التنمر أو التحرش. ومع ذلك، فهو مفيد أيضا لمحبي "إنستغرام" الذين يرغبون في قراءة الرسائل في وضع التخفي.

كيفية تقييد شخص ما على "إنستغرام"؟

لتقييد شخص ما عبر الرسائل المباشرة، انقر فوق رمز DM (الرسائل المباشرة) وأدخل الدردشة مع الشخص الذي تريد تقييده.

ثم اضغط على أيقونة "i" في الجزء العلوي الأيسر من الدردشة، ثم انقر فوق تقييد، ثم تقييد الحساب.

ويمكنك أيضا تقييد شخص ما من خلال تعليق على منشورك، وذلك بالتوجه إلى تعليقه على أحد منشوراتك، ثم اسحب فوقه لليمين (في أجهزة آيفون) أو اضغط مع الاستمرار عليه (في أجهزة أندرويد). وبعد ذلك، اضغط على "!" واضغط على تقييد، ثم تقييد الحساب.

وبدلا من ذلك، يمكنك تقييد حسابات الأشخاص من خلال الإعدادات: انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك وانقر فوق الرمز الذي يشبه ثلاثة خطوط. ثم اضغط على الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم الحسابات المقيدة.

وانقر فوق متابعة ثم ابحث عن الحساب الذي ترغب في تقييده. وبعد ذلك، ما عليك سوى النقر فوق تقييد بجوار اسم المستخدم الخاص به وسيتم تشغيل الإعداد.

والطريقة الأخيرة لتقييد شخص ما هي القيام بذلك من خلال ملفه الشخصي. ابحث عن ملف التعريف الخاص به، ثم انقر فوق الرمز الذي يشبه ثلاث نقاط (أفقيا على آيفون أو عموديا على أندرويد) في الجزء العلوي الأيمن. ثم اضغط ببساطة على تقييد، وبعد ذلك، تقييد الحساب.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت إضافة ميزة التقييد إلى "إنستغرام" مؤخرا فقط. لذلك، إذا لم تتمكن من رؤيته، فتأكد من تحديث تطبيق "إنستغرام" الخاص بك إلى أحدث إصدار على متجر التطبيقات أو متجر "غوغل بلاي".

#إنستغرام #رسائل #المحادثات #فيسبوك

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