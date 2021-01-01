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المالية بغزة: صرف طلبات العلاج لـ 685 موظفًا غدًا الخميس

الأربعاء 18 أغسطس 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة: صرف طلبات العلاج لـ 685 موظفًا غدًا الخميس



غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية عن صرف جميع الطلبات الخاصة بالعلاج التي تقدم بها الموظفون من خلال التسجيل الإلكتروني حتى نصف يناير ٢٠٢١، وذلك غدا الخميس عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة ، إن الصرف جاء بناءً على قرار متابعة العمل الحكومي، وضمن مساعيها للتخفيف عن الموظفين في ظل الأوضاع الصعبة، ووفق الإمكانيات المالية المتاحة.

وأضافت أن الطلبات تم اعتمادها من اللجنة المختصة ووفق المعايير المعمول بها، إضافة لبعض الحالات الحرجة التي تحتاج إلى السفر بشكل عاجل.

وذكرت الوزارة، أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 685 موظفًا بمبلغ إجمالي 833 ألف شيقل.

 وأكدت أن لجنة العلاج من المستحقات لا زالت تدرس الحالات وتعتمدها وفق الأصول مع مراعاة سرعة الصرف للمستحقين، بشكل يضمن الاستفادة من المبالغ المصروفة في أقصر فترة ممكنة .

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