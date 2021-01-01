فيديو.. ثنائية ميسي ومبابي الأبرز بتدريبات سان جيرمان

وكالات / سما /

خطفت ثنائية الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي الأضواء في تدريبات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الساعات الأخيرة.

ومنذ وصول ميسي إلى ملعب "حديقة الأمراء"، تداولت الصحف العديد من الأنباء حول إمكانية رحيل مبابي عن نادي العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، ما يعني أنه لن يلحق باللاعب الأرجنتيني.

ورغم ذلك, شهدت تدريبات باريس سان جيرمان الأخيرة وجود مبابي مع ميسي في فريق واحد، وهي الثنائية التي تحلم بها جماهير فريق العاصمة الفرنسية.

وضم الفريق الذي يقوده ميسي ومبابي, كلا من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا, والألماني جوليان دراكسلر, والبرازيلي نيمار دا سيلفا, والكوستاريكي كيلور نافاس.

وتعاون مبابي مع ميسي في تسجيل العديد من الأهداف، في ثنائية بدت متفاهمة إلى حد كبير خلال التدريبات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لنجوم فريق ميسي ونيمار ومبابي، وهم يحتلفون بالفوز، وكتب عليها: "الفريق الفائز في مران اليوم".

ويستعد ميسي لخوض أول لقاء رسمي له مع باريس سان جيرمان، ومن المُحتمل أن يكون الجمعة المقبلة، ضد بريست في الدوري الفرنسي.