  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. ثنائية ميسي ومبابي الأبرز بتدريبات سان جيرمان

الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ثنائية ميسي ومبابي الأبرز بتدريبات سان جيرمان



وكالات / سما /

خطفت ثنائية الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي الأضواء في تدريبات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الساعات الأخيرة.

ومنذ وصول ميسي إلى ملعب "حديقة الأمراء"، تداولت الصحف العديد من الأنباء حول إمكانية رحيل مبابي عن نادي العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، ما يعني أنه لن يلحق باللاعب الأرجنتيني.

ورغم ذلك, شهدت تدريبات باريس سان جيرمان الأخيرة وجود مبابي مع ميسي في فريق واحد، وهي الثنائية التي تحلم بها جماهير فريق العاصمة الفرنسية.

وضم الفريق الذي يقوده ميسي ومبابي, كلا من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا, والألماني جوليان دراكسلر, والبرازيلي نيمار دا سيلفا, والكوستاريكي كيلور نافاس.

وتعاون مبابي مع ميسي في تسجيل العديد من الأهداف، في ثنائية بدت متفاهمة إلى حد كبير خلال التدريبات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لنجوم فريق ميسي ونيمار ومبابي، وهم يحتلفون بالفوز، وكتب عليها: "الفريق الفائز في مران اليوم".

ويستعد ميسي لخوض أول لقاء رسمي له مع باريس سان جيرمان، ومن المُحتمل أن يكون الجمعة المقبلة، ضد بريست في الدوري الفرنسي.

#باريس سان جيرمان #ميسي #ليونيل ميسي #مبابي #نيمار #برشلونة #حديقة الأمراء

الأكثر قراءة اليوم

تسهيلات إسرائيلية بالجملة لقطاع غزة

بعد ليلة من الترقب .. هذا القرار الذي اتخذه بينت وغانتس عقب الصاروخ على سديروت

وزير اسرائيلي سابق يكشف سبب عدم رد الجيش على صواريخ غزة..

صحيفة إسرائيلية: كيف يمكن حل معضلة غزة بعيداً عن وصفها “مالاً قطرياً”؟

بعد امتناعه عن الرد.. صواريخ غزة تُحرج بينت وردود فعل اسرائيلية غاضبة

المتحدث باسم طالبان لقناة عبرية : نريد علاقات طيبة مع العالم ولا تعاون مع حماس

هآرتس تكشف.. قادة الحكومة الاسرائيلية وصلوا غلاف غزة خلسة

الأخبار الرئيسية

وزير المخابرات المصرية يصل صباح اليوم تل أبيب لبحث تلك القضايا ..

لهذا السبب .. اسرائيل لم ترد على صاروخ غزة وستدخل غدا مواد بناء وبضائع اخرى للقطاع

في رسالة عبر اللاسلكي.. القسام: لن نصمت طويلاً على الحصار ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد

المقاومة تتحسّب لـ«غدر» إسرائيلي وسط اتصالات مكثفة مع الاحتلال عبر الوسطاء ..

سهيل-شاهيم-طالبان

المتحدث باسم طالبان لقناة عبرية : نريد علاقات طيبة مع العالم ولا تعاون مع حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية