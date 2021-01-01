بايرن ميونخ يضرب بوروسيا دورتموند ويتوج بالسوبر الألماني

وكالات / سما /

ضرب بايرن ميونخ مضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثية لهدف وتوج بلقب كأس السوبر الألماني، ليحقق المدرب الجديد للفريق البافاري، جوليان ناجلسمان، أول لقب له مع الفريق.

ويدين الفريق البافاري لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في هذا الفوز حيث سجل رأس حربة البايرن هدفين من أصل ثلاثة زار بهم شباك أسود الفيستفاليا.

ملعب سيجنال إيدونا بارك كان شاهداً على فوز الفريق البافاري بالمباراة التي حملت طابع الاثارة بين طياتها، مع العلم أن الشوط الأول انتهى على وقع تقدم الضيوف بهدف دون رد.

وانتظر ليفاندوفسكي وصول الدقيقة 41 ليعكر بياض النتيجة بهدف، قبل أن يتمكن زميله توماس مولر في الابتعاد بهدف آخر، مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد بعد 4 دقائق من الاستراحة.

وعاد دورتموند للمباراة من جديد بهدف من تسديدة رائعة من ماركو رويس عند حدود الدقيقة 64، لكن ليفاندوفسكي فرض نفسه كنجم للقاء برد فعل سريع وهدف أعاد الأمور لنصابها قبل الربع الأخير من الشوط الثاني.

وجاء هدف ليفا الثاني، الثالث للبايرن، عند الدقيقة 74، ليقتل آمال الفريق الأصفر في العودة وتنتهي المباراة بانتصار العملاق البافاري بثلاثية لهدف.