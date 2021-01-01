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الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و 404 إصابات بفيروس كورونا

الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و 404 إصابات بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و404 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1832 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 50 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 119929 إصابة بينها 3318 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 115497 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1114.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 137 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 75.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 336300 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 124092 شخصًا.

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