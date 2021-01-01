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الاحتلال يهدم منشأة زراعية ويعتقل صاحبها في قفين شمال طولكرم

الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

هدمت جرافة للاحتلال صباح اليوم، منشأة زراعية (بركسا للأغنام)، بالقرب من أحراش بلدة قفين شمال طولكرم.

وقال المواطن خالد عجولي ، إن جرافة تابعة لقوات الاحتلال ترافقها قوة كبيرة من الجيش شرعت عند الساعة السادسة صباحا، بهدم منشأة تستخدم لتربية الماشية وخزان مياه، وقام جنود الاحتلال باعتقال صاحبها نضال عبد الرحيم عجولي (40 عاما)، والذي كان نائما بداخلها، في الوقت الذي اعتدوا على ابن عمه رشوان نصر الدين عجولي بالضرب أثناء محاولته إخراج الأغنام من داخل البركس.

وأضاف، أن هذا الاعتداء ليس الأول في المنطقة، فقد أقدمت جرافات الاحتلال قبل عام وصف على هدم غرفة باطون بمرفقاتها في الأرض ذاتها بعد إخطار صاحبها، مشيرا الى أن الهدم الجديد تم دون إخطار وبشكل مفاجئ.

#طولكرم #الاحتلال

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