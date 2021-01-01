تصريح صحفي من الشرطة حول وفاة فتاتين بحادث سير غرب غزة

غزة / سما /

أوقفت الشرطة في غزة سائقي سيارتين تسببا بدهس ثلاثة مواطنات الليلة الماضية على شارع الرشيد قرب السودانية شمال غرب غزة، أحدهما يبلغ من العمر 25 عاماً، والآخر 23 عاماً، ما أدى لوفاة اثنتين وإصابة الثالثة بحالة خطرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي في تصريح صحفي، إن خلال التحقيقات الأولية أظهرت أن السيارتين كانتا في حالة تسابق بسرعة كبيرة.

وأضاف البطنيجي، أن سائق المركبة المتسببة بالحادث هرب من المكان، وفي إطار التحقيقات تم التعرف على هويته وتوقيفه فجر اليوم، كما تم حجز المركبتين، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وجدد التأكيد على السائقين بالالتزام بقوانين السير والسرعة المحددة على الطريق حفاظاً على حياة المواطنين وأرواحهم، وإن الشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المُخالفين والمستهترين.