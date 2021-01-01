  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تصريح صحفي من الشرطة حول وفاة فتاتين بحادث سير غرب غزة

الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح صحفي من الشرطة حول وفاة فتاتين بحادث سير غرب غزة



غزة / سما /

أوقفت الشرطة في غزة سائقي سيارتين تسببا بدهس ثلاثة مواطنات الليلة الماضية على شارع الرشيد قرب السودانية شمال غرب غزة، أحدهما يبلغ من العمر 25 عاماً، والآخر 23 عاماً، ما أدى لوفاة اثنتين وإصابة الثالثة بحالة خطرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي في تصريح صحفي، إن خلال التحقيقات الأولية أظهرت أن السيارتين كانتا في حالة تسابق بسرعة كبيرة.

وأضاف البطنيجي، أن سائق المركبة المتسببة بالحادث هرب من المكان، وفي إطار التحقيقات تم التعرف على هويته وتوقيفه فجر اليوم، كما تم حجز المركبتين، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وجدد التأكيد على السائقين بالالتزام بقوانين السير والسرعة المحددة على الطريق حفاظاً على حياة المواطنين وأرواحهم، وإن الشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المُخالفين والمستهترين.

الأكثر قراءة اليوم

تسهيلات إسرائيلية بالجملة لقطاع غزة

بعد ليلة من الترقب .. هذا القرار الذي اتخذه بينت وغانتس عقب الصاروخ على سديروت

وزير اسرائيلي سابق يكشف سبب عدم رد الجيش على صواريخ غزة..

صحيفة إسرائيلية: كيف يمكن حل معضلة غزة بعيداً عن وصفها “مالاً قطرياً”؟

فيديو مروع لسقوط أفغان من طائرة عسكرية أميركية عقب إقلاعها من مطار كابل

بعد امتناعه عن الرد.. صواريخ غزة تُحرج بينت وردود فعل اسرائيلية غاضبة

هآرتس تكشف.. قادة الحكومة الاسرائيلية وصلوا غلاف غزة خلسة

الأخبار الرئيسية

القسام: لن نصمت طويلاً على الحصار ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و 404 إصابات بفيروس كورونا

المقاومة تتحسّب لـ«غدر» إسرائيلي وسط اتصالات مكثفة مع الاحتلال عبر الوسطاء ..

سهيل-شاهيم-طالبان

المتحدث باسم طالبان لقناة عبرية : نريد علاقات طيبة مع العالم ولا تعاون مع حماس

قطر

صحيفة إسرائيلية: كيف يمكن حل معضلة غزة بعيداً عن وصفها “مالاً قطرياً”؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية