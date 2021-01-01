غانتس : سنعمل على تسهيل وصول المنحة القطرية إلى قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تسهيل وصول المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده غانتس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لتقييم الأوضاع في قطاع غزة.



لكن غانتس ربط دخول المنحة بقوله إن ذلك سيكون "بعد معرفة إلى أين تصل الأموال".



وكان مسؤول إسرائيلي قال لصحيفة "معاريف" إنه تم إحراز تقدم كبير في إيجاد آلية لتقديم المنحة القطرية للأسر المحتاجة في غزة عبر الأمم المتحدة.



ونوه المسؤول إلى أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاقيات بشأن إدخال أموال المنحة المخصصة لحماس في قطاع غزة -(جزء مخصص من المنحة يقدر ب 15 مليون $ لصرف رواتب الموظفين الحكوميين بغزة).



وكانت نقلت قناة كان العبرية أول من أمس أن الأمم المتحدة وقطر توصلتا إلى اتفاق بشأن إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن تدخل الأموال قريبًا، بعد منعها لأكثر من ثلاثة أشهر، فيما من المتوقع إتمام الاتفاق النهائي خلال أيام.



وبموجب الاتفاق المبدأي فإنه سيكون بمقدور الأسر المحتاجة في غزة الموجودة في كشف المنحة الحصول على 100 دولار بواسطة بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم.



وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أمر في يناير مطلع العام بزيادة مبلغ المنحة القطرية المخصصة لقطاع غزة بقيمة 360 مليون $ ليتم صرفها على مدار عام 2021.