رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها لقاء الرئيس محمود عباس بوزير خارجية اليابان وتأكيده على ضرورة العودة لعملية سياسية تنهي احتلال اسرائيل لأراضي دولة فلسطين.

كما تناولت اعتداء المستوطنين بالضرب على طفل في سيلة الظهر واندلاع مواجهات على مدخل البيرة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يشيد بالمواقف السياسية اليابانية لدعم تحقيق السلام والاستقرار

ثوري "فتح" في بيتا

اشتية: اسرائيل تجرنا لحالة "ابرتهايد" بتدميرها الممنهج لحل الدولتين

وزارة الخارجية ترد على مغالطات بيان الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع بريطانيا

وفاتان واصابة خطيرة في حادث سير غرب غزة

إخماد الحرائق في جبال القدس بعد 52 ساعة من اندلاعها

برلمان كاليفورنيا سيصوت لاعتماد منهاج دراسي يعتبر اسرائيل دولة فصل عنصري

الاحتلال يهدم حضانة في بيت صفافا ومنزلا في يتما ويسلم اخطارات هدم بالأغوار

"الأيام":

اصابات خلال قمع مسيرة طلابية في البيرة والاحتلال ينفذ عمليات هدم في القدس ونابلس

الرئيس يؤكد ضرورة العودة لعملية سياسية تنهي احتلال اسرائيل لأراضي دولة فلسطين

الاحتلال يقتحم حفلا لتكريم طلبة "التوجيهي" الناجحين في العيسوية

"كورونا": لا وفيات و895 اصابة منها 522 سجلت في قطاع غزة

غزة: الفصائل تتمسك بالبرنامج التصعيدي وتقلل من أهمية التسهيلات الإسرائيلية

بينيت وغانتس يواصلان اطلاق التهديدات ضد غزة

"طالبان" تحاول طمأنة الداخل والعالم: نريد علاقات طيبة مع جميع الاطراف

السيطرة على حرائق جبال القدس بعد عمليات إطفاء استمرت 52 ساعة

جباليا: مصرع امرأتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في حادث سير

برلمان كاليفورنيا يصوت لاعتماد منهاج دراسي يعتبر اسرائيل دولة فصل عنصري

سلطات الاحتلال تقوم بأعمال بناء في ساحة البراق

قصف اسرائيلي على مواقع في محافظة القنيطرة السورية

"القدس":

مستوطنون يعتدون بالضرب على طفل في سيلة الظهر ومواجهات على مدخل البيرة

الرئيس: يجب العودة الى عملية سياسية تنهي الاحتلال

الاحتلال يرفض المصادقة على بناء 800 منزل فلسطيني في المنطقة "ج"

اعادة فتح ملف الاعتداء على أسرى مكبلين في "كتسيعوت"

332 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى ومنع الحافلات من الوصول الى البلدة القديمة

"ثوري فتح" يعقد جلسته في بلدة بيتا دعما لصمودها ومقاومتها الشعبية الباسلة

26 وفاة و 8646 اصابة جديدة بالوباء في اسرائيل

895 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

بينت وغانتس يهددان القطاع

مدير "رامبام": مسؤولون بالحكومة طالبوا بخفض مستويات العناية بمرضى كوفيد- 19

طالبان تعلن انتهاء الحرب والعفو عن خصومها وتعد بعبور آمن للمدنيين الى مطار كابول