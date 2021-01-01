الاحتلال يغلق شركة دعاية واعلان في مدينة الخليل ويعتقل شابا من بيت أمر

الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مقر الشركة الفلسطينية للدعاية والاعلان بمدينة الخليل، واعتقلت شابا من بلدة بيت أمر شمالا، وسلمت آخر بلاغا لمقابلة مخابراتها، وداهمت عددا من القرى والبلدات في المحافظة.

وقالت مصادر امنية ، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة عين ساره في مدينة الخليل، واقتحمت مقر الشركة الفلسطينية للدعاية والاعلان، واجرت عمليات تفتيش في مرافقها، وصادرت معدات تعود للشركة قبل اغلاقها بـ"لحام الاكسجين".

في سياق آخر، قال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقتي "عصيدة"، و"خلة العين" في بلدة بيت أمر وفتشت عددا من منازل المواطنين قبل انسحابها واعتقالها الشاب معاذ سعيد عوض (17 عاما)، وتسليمها بلاغا للأسير المحرر مهدي مرشد الزعاقيق لمقابلة مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق عصيون.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي عددا من منازل المواطنين في بلدة سعير شرق الخليل، عرف من بين اصحابها حسين عبد المحسن كوازبة، وشقيقه ادريس، وأجرت تفتيشات وألحقت أضرارا مادية بالممتلكات.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء والشوارع الرئيسية في بلدة حلحول شمال الخليل.