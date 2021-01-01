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الصحة: الوضع الوبائي في فلسطين يزداد سوءا والضرورة ملحة لتلقي اللقاحات

الأربعاء 18 أغسطس 2021 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: الوضع الوبائي في فلسطين يزداد سوءا والضرورة ملحة لتلقي اللقاحات



رام الله / سما /

​ قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة نجي نزال "إن الوضع الوبائي في فلسطين يزداد سوءا، وهناك ازدياد في أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات".

وأوضح نزال، في بيان صحفي، صدر اليوم الأربعاء، أن هناك انخفاضا في أعداد الإصابات والدخول للمستشفيات خلال الفترة الماضية، ولكن الوضع الآن يزداد سوءا، وكنا متوقعين هذا الأمر من بداية دخول "متحور دلتا" إلى فلسطين".

وأكد أن الوزارة قامت بالتجهيزات اللازمة، ومراكزها على كافة الجهوزية لاستقبال الحالات، مشددا على ضرورة تلقي اللقاحات؛ كونها تخفف أعراض المرض، وتحمي المريض من دخول العناية المكثفة.

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