بالفيديو : عناصر طالبان يثيرون الجدل من داخل مدينة ملاهي في العاصمة كابل

وكالات

​انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور لاقت تفاعلا كبيرا، لمقاتلي حركة طالبان الأفغانية وهم يلهون داخل إحدى مدن الألعاب بعد سيطرتهم على البلاد.

وتظهر المقاطع رجال حركة طالبان يركبون السيارات الكهربائية المتصادمة في مدينة ملاهي بالعاصمة الأفغانية كابول وهم يحملون أسلحتهم.

وبحسب ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد التقطت مقاطع الفيديو في اليوم التالي لسيطرة طالبان على كابول، عاصمة أفغانستان.

وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن رؤية جنود طالبان يركبون سيارات التصادم ويحملون أسلحتهم بأيديهم في إشارة منهم الى سيطرتهم على كافة أرجاء أفغانستان.

وفي مقطع فيديو آخر، شوهد رجال الحركة وهو يركبون على لعبة الخيول في جولة مرح للترفيه عن أنفسهم بعد سيطرتهم على العاصمة كابول.

وأمس واحتشد آلاف المدنيين الراغبين بالفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابل، بعد سيطرة الحركة على العاصمة.

مما دفع الجيش الأميركي إلى تعليق عمليات الإجلاء مع تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات متصاعدة بشأن انسحابه من ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.

وتدفقت حشود على المطار سعيا للفرار، ومن بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أميركية بينما كانت تسير على المدرج.

وقال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية أطلقت النار في الهواء لردع الأشخاص الذين حاولوا شق طريقهم نحو رحلة جوية عسكرية لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وموظفي السفارة.

وأفادت أنباء بمقتل 5 أشخاص على الأقل في الفوضى التي أدت إلى توقف رحلات الإجلاء.



كما امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بمشاهد من أفغانستان عندما استولت على السلطة.



ويُظهر أحدها عددًا قليلًا منهم وهم يتجولون في الشوارع بميكروفون ويطلبون من الناس مشاركة مدى سعادتهم تحت حكم «طالبان».

كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر أعضاء من الحركة داخل المنزل المزخرف للجنرال عبدالرشيد دوستم، أحد أمراء الحرب المتحالفين مع الولايات المتحدة.

ويمكن رؤية الرجال، وبعضهم مسلح، جالسين على الأثاث الفخم ويخرجون طقم شراب ذهبي من داخل أحد الرفوف.

وتأتي سيطرة طالبان السريعة على كابل في أعقاب قرار بايدن سحب القوات الأميركية من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما.

وقال الرئيس الأميركي إنها تكلفت أكثر من تريليون دولار، حسبما نقلت “رويترز”.