اليابان تتبرع بـ 3.7 مليون $ للمعونة الغذائية بغزة

رام الله/سما/

وقعت الحكومة اليابانية اليوم اتفاقية تبرع بقيمة 3.7 مليون دولار مع أونروا بحضور وزير الشؤون الخارجية الياباني ونظيره الفلسطيني رياض المالكي ومدير دائرة الشراكات كريم عمر.

وقال بيان لأونروا إن هذا التبرع سيسمح بالاستمرار في تقديم المعونة الغذائية العينية الضرورية لأكثر من مليون لاجئ من في قطاع غزة ممن أصبحوا معتمدين على المعونة الغذائية جراء الدورات المتكررة للنزاع والجائحة.

وقال السفير الياباني للشؤون الفلسطينية ماسايوكي ماجوشي: "يسعدني جدا أن أشارككم بأن الحكومة اليابانية قررت المساهمة بحوالي 3.7 مليون دولار للأونروا في هذا الوقت الحرج. إن هذا التبرع يمثل التزامنا الراسخ وتضامننا تجاه لاجئي فلسطين في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمة إنسانية خطيرة".

وسيسمح التبرع للأونروا بتغطية تكاليف المعونة الغذائية العينية ربع السنوية لـما مجموعه 190 ألف لاجئ فقير من فلسطين يواجهون تدهور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعًا صحيًا محليًا صعبًا.