إغلاق مجمع المحاكم الشرعية في نابلس يومي الأربعاء والخميس

نابلس/سما/

أصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا بإغلاق مبنى مجمع المحاكم الشرعية في نابلس يومي الأربعاء والخميس (18، 19/8/2021)، بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس "كورونا"، على أن تعود المحكمة الشرعية لتقديم خدماتها للجمهور اعتبارا من صباح الأحد المقبل الموافق 22/8/2021 .

وطالب قاضي القضاة كل من حضر إلى مبنى المحكمة الشرعية، اليوم وأمس، القيام بالإجراء المطلوب وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة، وذلك حفاظا على السلامة العامة، متمنيا السلامة للجميع والشفاء العاجل للمصابين.