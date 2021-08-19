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إغلاق مجمع المحاكم الشرعية في نابلس يومي الأربعاء والخميس

الأربعاء 18 أغسطس 2021 05:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مجمع المحاكم الشرعية في نابلس يومي الأربعاء والخميس



نابلس/سما/

أصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا بإغلاق مبنى مجمع المحاكم الشرعية في نابلس يومي الأربعاء والخميس (18، 19/8/2021)، بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس "كورونا"، على أن تعود المحكمة الشرعية لتقديم خدماتها للجمهور اعتبارا من صباح الأحد المقبل الموافق 22/8/2021 .

وطالب قاضي القضاة كل من حضر إلى مبنى المحكمة الشرعية، اليوم وأمس، القيام بالإجراء المطلوب وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة، وذلك حفاظا على السلامة العامة، متمنيا السلامة للجميع والشفاء العاجل للمصابين.

#كورونا #فيروس كورونا #نابلس #مجمع المحاكم

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