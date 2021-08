من هي رولا سعادة الزوجة اللبنانية للرئيس الافغاني السابق ؟ (صور)

انتهت الأحد الماضي فترة حكم الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، وغادر البلاد، معلنا استقالته، بينما أعلنت حركة "طالبان" ، سيطرتها على كابول، في اليوم التالي.

سلطت وسائل إعلام عالمية، الضوء على المرأة، التي كانت تشغل منصب سيدة أفغانستان الأولى، وهي رولا سعادة، قرينة الرئيس السابق أشرف غني، ذات الأصول اللبنانية.

ما هي أبرز محطات رولا سعادة؟

كانت رولا سعادة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، كما عاشت في العاصمة الفرنسية باريس.



تقول رولا سعادة، في إحدى مقابلاتها الصحفية، إنها تفضل اعتناق كل الهويات للاستفادة من الجميع، معتبرة أن اعتناق هوية واحدة يمكن أن يكون سببا للتصادم مع الآخرين.

تخرجت سعادة من كلية العلوم السياسية في باريس، ولديها لكنة فرنسية ممتازة، رغم أنها غادرت فرنسا وعاشت في الولايات المتحدة الأمريكية مدة 30 عاما.

She has met thousands of women. She has traveled to the provinces. She has listened to their issues. She has been an advocate so they become visible & effective. The #lebanese Rula Saade has met #AshrafGhani while both at @AUB_Lebanon & married him. Hoping she’s safe #Afganistan pic.twitter.com/LdPv6O5HEe