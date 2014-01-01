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الإمارات تستخدم طائرات إسرائيلية مسيرة لمراقبة حقول النفط

الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تستخدم طائرات إسرائيلية مسيرة لمراقبة حقول النفط



أبوظبي/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الإمارات تستخدم طائرات إسرائيلية مسيرة بهدف مراقبة حقول النفط ومنشآت البنية التحتية.


وذكرت صحيفة غلوبس العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإمارات تستخدم طائرات مسيرة بهدف مراقبة حقول النفط ومزارع الطاقة الشمسية ومنشآت البنية التحتية الأخرى في البلاد.
وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الطائرات المسيرة تعمل على مدار الساعة، وفي ظروف درجة الحرارة العالية، وتقوم بمراقبة وفحص مساحات واسعة، دون الحاجة إلى تدخل بشري، كما أنها تتمتع بمزايا عدة، أهمها تجهيزها بنظام تصوير يومي وليلي، واستخدامها لتقنيات فك التشفير والذكاء الصناعي، وهو ما يمكنها من رصد أي أعطال أمنية أو تشغيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرات المسيرة تنتجها شركة إسرائيلية تسمى (Percepto)، التي دشنت في العام 2014، وهي واحدة من أكبر 10 شركات للطائرات المسيرة حول العالم.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

#الامارات #طائرات اسرائيلية #مراقبة النفط

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