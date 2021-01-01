قرعة كأس أمم إفريقيا..مواجهات صعبة للمنتخبات العربية

وكالات

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام خلال يناير 2022 في الكاميرون، عن وقوع منتخب مصر في مجموعة صعبة إلى جانب نظيره السوداني.

وجرى سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، اليوم الثلاثاء، ي قصر المؤتمرات في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بحضور مجموعة من نجوم الكرة الإفريقية، الكاميروني صامويل إيتو، والجزائري رابح ماجر، والغاني جيان أسامواه، والإيفواري ديديه دروغبا.

وبحضور أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، بجانب محمد بركات مدير منتخب مصر.

وتشهد البطولة لأول مرة مشاركة 7 منتخبات عربية وهي: مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان وجزر القمر.

وفي ما يلي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى (A): الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية (B): السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي.

المجموعة الثالثة (C): المغرب - غانا - جزر القمر - الغابون.

المجموعة الرابعة (D): نيجيريا - مصر- السودان - غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة (E): الجزائر - سيراليون - غينيا الإستوائية - كوت ديفوار.

المجموعة السادسة (F): تونس - مالي - موريتانيا - غامبيا.



وتم قبل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وضع المنتخبات الـ24 المتأهلة في 4 أوعية يضم كل منها 6 منتخبات، مشيرا إلى أن تحديد التصنيف جاء بناء على تصنيف التحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي صدر في 12 أغسطس 2021 (الترتيب الأخير الذي صدر قبل تاريخ سحب القرعة).

المستوى الأول: الكاميرون (منظمة البطولة) - الجزائر (حاملة اللقب) - السنغال - تونس - المغرب - نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر - غانا - كوت ديفوار - مالي - بوركينا فاسو - غينيا.

المستوى الثالث: الرأس الأخضر - الغابون - موريتانيا - سيراليون - زيمبابوي - غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي - السودان - غينيا الاستوائية - جزر القمر - إثيوبيا - غامبيا.