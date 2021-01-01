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هجوم إسرائيلي على موقع في القنيطرة

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم إسرائيلي على موقع في القنيطرة



القدس المحتلة /سما/

شن الجيش الإسرائلي، مساء اليوم، الثلاثاء، هجوما على مواقع في محافظة القنيطرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية.

جاء ذلك في أعقاب "ساع دوي انفجارات في محافظة القنيطرة"، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسميّة للأنباء.

وأفادت مصادر محلية بأن "طائرات حربية إسرائيلية قصفت مواقع سورية في منطقة القنيطرة بالجولان المحتل".

وأشارت المصادر إلى الجيش الإسرائيلي نفذ اعتداءً صاروخيا على منطقة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي.

وأفادت تقارير بأن القصف استهدف مرصدا لجيش النظام السوري في مرتفع قرص النفل الواقع على الحدود مع الجولان السوري المحتل.

#الجيش الإسرائيلي #سوريا #قصف اسرائيلي #القنيطرة

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