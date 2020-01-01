الصحة الإسرائيلية: 4,700 إصابة جديدة بكورونا و579 حالة خطيرة

القدس المحتلة /سما/

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل 4,669 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ منتصف الليلة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الوفياة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 6,699، إثر تسجيل 11 حالة جديدة منذ منتصف الليلة الماضية.

وبعد إجراء نحو 86 ألف فحص جديد لتشخيص الإصابات بكورونا، منذ منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، أظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع نسبة الفحوصات الموجبة لتبلغ نحو 5.7%.

وشهد يوم أمس، الإثنين، تسجيل 8,716 إصابة جديدة، ووصلت نسبة الإصابات الموجبة إلى 6.2% (أكثر من 142 ألف فحص)، في حصيلة قياسية منذ بدء تفشي متحورة دِلتا.

وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية إلى 946 حالة؛ 579 منهم بحالة خطيرة، من بينهم 97 يخضعون للتنفس الاصطناعي؛ فيما تم وصف 133 حالة بـ"الحرجة".

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن عدد الإصابات النشطة بكورونا حاليا وصل إلى 56,634 حالة، علما بأن عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 وصل إلى 954,323 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 1,088,065 شخصا، فيما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي التطعيم 5 ملايين 423 ألفا و536 شخصا.