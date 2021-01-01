الاحتلال يؤجل الموافقة على بناء 800 وحدة سكنية فلسطينية في المناطق المصنفة "ج"

القدس المحتلة /سما/

قالت قناة "كان" العبرية، إن الاحتلال الإسرائيلي أجل الموافقة على بناء 800 وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق المصنفة ج بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت القناة، أن التأجيل جاء لأن "لجنة المصادقة في الإدارة المدنية لم تجتمع في موعدها اليوم الثلاثاء".

وبحسب القناة، يبدو أن اللجنة التي من المفترض أن تصادق على مخططات البناء في المستوطنات لن تجتمع غدا، ومن المتوقع أيضا رفض تصاريح البناء لـ 2223 وحدة سكنية في المستوطنات.

وكشفت مواقع إخبارية عبرية قبل أيام، عن موافقة الاحتلال على بناء نحو ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق المصنفة ج، مقابل بناء 2200 وحدة سكنية استيطانية.

وأشار موقع والا العبري إلى أن القرار الإسرائيلي بهذا الشأن يهدف إلى "إحداث نوع من التوازن في القرارات"، خاصة وأن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن معروفة بمعارضتها لمشاريع البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.