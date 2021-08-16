وزير اسرائيلي سابق يكشف سبب عدم رد الجيش على صواريخ غزة..

القدس المحتلة /سما/

كشف عضو الكنيست الاسرائيلي من حزب الليكود "يوآف غالنت"، سبب عدم رد حكومة نفتالي بينت على اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقال الوزير الاسرائيلي السابق، "يوآف غالنت"، إنه مر يومين ولم يرد الجيش "الإسرائيلي" على إطلاق الصواريخ على سديروت، مستدركا: سمعت أن منصور عباس قد أصدر إنذاراً نهائياً إلى بينيت وغانتس بأنه إذا كان هناك رد فلن يكون هناك موازنة ولا حكومة.

ونوه غالنت، إلى أن "إسرائيل" لم تنخفض إلى هذا المستوى من قبل، فقد مُنح حزب إسـلامي حق النقض (الفيتو) على اعتبارات أمنية.