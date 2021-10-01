الجامعة العربية تناقش عمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج

القاهرة /سما/

بمشاركة فلسطين، عقدت اللجنة المصغرة لوضع مشروع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج على مستوى خبراء الإعلام بالدول العربية وعدد من ممثلي المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، اجتماعا لإجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وإعادة النظر في بعض أنشطتها.

وترأس وفد دولة فلسطين: المستشار جمانة الغول رئيس ملف الإعلام بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأوصت اللجنة التي عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، حضوريا برئاسة مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير مفوض فوزي الغويل، بعد استعراض جدول الأعمال والاستماع لمداخلات الوفود والتباحث حول المقترحات التي قدمتها الوفود، بأن تتولى السعودية وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك اقتراح كافة الأمور المالية والإدارية وآليات العمل والخطة الزمنية، وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخه، على أن تتولى الأمانة العامة تعميمه على الدول الأعضاء لأخذ الرأي ومن ثم رفعه إلى مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه القادم.

كما أوصت بأن يتولى فريق مكون من دولة فلسطين والاتحاد العام لإذاعات الدول العربية واتحاد المنتجين العرب مهمة رصد وتجميع المحتوى الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية بما يسهم في توفير مادة إعلامية كافية لعمل المرصد والمنصة، وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخه.

وأكدت الغول، أن الهدف من عمل المرصد هو التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، بالإضافة إلى توظيف الإعلام العربي وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة التطرف والتصدي لظاهرة الإرهاب وتشجيع الإعلاميين ومؤسسات الإعلام بالوطن العربي على نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ العنف.

كما أكدت أن اختيار فريق العمل المعني بتقييم خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، له ضوابط ومعايير أهمها اختيار مستشارين إعلاميين لديهم خبرة بشكل جيد ومطلعين على القضايا السياسية التي تشغل الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والإرهاب وتحسين صورة العرب والمسلمين في الخارج.

يذكر أن اللجنة المصغرة عقدت اجتماعها بمشاركة كل من: فلسطين، والأردن، وتونس، والسعودية، والعراق، وليبيا، والمغرب، واليمن، بالإضافة إلى اتحاد إذاعات الدول العربية والإتحاد العام للمنتجين العرب.

ومن المقرر أن ترفع هذه التوصيات في الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج لاعتمادها، والذي سيعقد بتاريخ 1/10/2021.