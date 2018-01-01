النائب العام يلتقي كبيرة مستشاري العدالة في وزارة الخارجية الأمريكية

رام الله /سما/

التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في مكتبه في رام الله، اليوم الثلاثاء، وفداً من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة كبيرة مستشاري العدالة في وزارة الخارجية الأمريكية شيباني مالهوترا، والقائم بأعمال مدير مكتب مكافحة المخدرات وتطبيق القانون جيف كي، بحضور مساعد النائب العام ياسر حماد، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وبحث الطرفان سبل التعاون والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجال القضائي، ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة، وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة إنفاذ القانون في دولة فلسطين.

وخلال اللقاء قدم النائب العام للوفد لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني.

من جانبها، تحدثت رئيسة الوفد الأمريكي، عن أهمية دور النيابة العامة في تحقيق العدالة وسيادة القانون، حيث أبدت استعدادها لتقديم الدعم والتعاون المستقبلي بين الجانبين.

وفي ذات السياق زار الوفد دائرة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام، كما زار أيضا كل من نيابة بيت لحم ونيابة أريحا واستمع منهم عن انجازات مكتب INL حتى عام 2018.