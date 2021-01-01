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تعيين أ.د.عبد الخالق الفرا رئيسًا لجامعة الإسراء بغزة

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين أ.د.عبد الخالق الفرا رئيسًا لجامعة الإسراء بغزة



غزة /سما/

عيَّن مجلس إدارة جامعة الإسراء بغزة، اليوم والثلاثاء، الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيسًا للجامعة، خلفًا للأستاذ الدكتور عدنان الحجار.

وكانت مراسم التسليم بحضور كل من: رئيس مجلس الإدارة المهندس عمر الهندي، ورئيس الجامعة الأسبق الأستاذ الدكتور عدنان الحجار، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور أحمد الحساينة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور علاء مطر، وأعضاء مجلس الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

وتوجه أ. د. الفرا، بالشكر للدكتور الحجار على مجهوداته وعطائه خلال السنوات الماضية، متمنيًا له دوام التقدم والنجاح في حياته العلمية والعملية القادمة، كما توجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجامعة على الثقة الغالية.

وأكّد الفرا، على أنّه سيبذل قصارى جهده من أجل رفعة الجامعة وسمعتها ومسيرتها التعليمية باعتبارها صرحًا وطنيًا وعلميًا شامخًا في ربوع فلسطين.

وتقلّد الدكتور الفرا، العديد من المناصب الإدارية العليا في المؤسسات والهيئات الفلسطينية والعربية.

#غزة #جامعة الإسراء #عبد الخالق الفرا

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