"الرياضية " تفتتح مخيم الإرادة والأمل لأصحاب الهمم في غزة

غزة /سما/

أعلنت الدائرة الرياضية في مدينة غزّة، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس/ أب ، عن افتتاح مخيم الإرادة والأمل لأصحاب الهمم في مقر نادي الجزيرة الرياضي مستضيف البطولة ، وذلك برعاية دائرة البناء والتطوير الشبابي , واشراف الدائرة الرياضية المركزية ضمن سلسلة المخيمات التي اطلقتها مؤخراً .

وحضر حفل الافتتاح رئيس الدائرة الرياضية في جنوب غزة , الدكتور اياد الغلاييني , والدكتور محمود خاص مدير جمعية غزة , وأحمد الزعيم مدير المخيم وماهر البواب عضو إدارة اللجنة البارالمبية الفلسطينية , وجلال سكيك المدير الإداري للمخيم , وأحمد أبو دياب رئيس القسم الرياضي في الأقصى , وحمدي نبهان مدرب ومنشط في المخيم , وحاتم المغربي منشط في المخيم .

بدوره، قال اياد الغلاييني رئيس الدائرة الرياضية في جنوب غزة ، إنّ "هذا المخيم يأتي في إطار عدة مخيمات نوعية تخصصية لدائرة البناء والتطوير الشبابي والدائرة الرياضية المركزية , لكن خصوصية هذا المخيم الذى يأتي لفئة مميزة من أصحاب الإرادة والعزيمة ، والذي يضم في طياته اكثر من 7 ألعاب بارالمبية بمشاركة أكثر من 50 لاعب ولاعبة في غزة ".

وأوضح الغلاييني أنّه "سيتم نقل واقع المخيمات المتميزة للأندية المتخصصة الت كانت لها الريادة والعطاء عبر تقيم شامل لكل المخيمات النوعية , التي جاءت في عدة العاب رياضية منها كرة الطائرة والباركور والسباحة والتحكيم والألعاب القتالية والفردية وكرة القدم عبر صناعة البطل وغيرها من المخيمات والتخصصات النوعية "

بدوره أشار الدكتور محمود خاص " بالمُخيّم النوعي والرياضي والمتميز بالفقرات والاجندة والعطاء ، خاصة أنه لمس الإصرار والعزيمة بنفوس اللاعبين واللاعبات داخل المُخيّم لكي تكون رسالة صاحب الإرادة الحديدية في مواجهة كل الظروف والأوضاع الصعبة ".

وقال أحمد الزعيم، مدير المخيم ، في كلمة له خلال حفل الافتتاح ،:" يشارك معنا في المخيم اليوم أصحاب الإرادة والعزيمة اكثر من 50 مشارك ومشاركة لمدة 6 أيام متواصلة ،ستشمل العاب رياضية نوعية وهي كرة القدم البتر وكرة السلة للكراسي المتحركة وكرة طائرة جلوس والعاب القوى والرمح والوثب وكرة طاولة لذوي الإعاقة والعاب ترفيهية ومحاضرات نوعية توعوية ".

وأضاف:" قمنا بالإعداد للمخيم والترتيب عبر الأيام الماضية , لنرسل رسالة مفادها , أن هناك في غزة ابتسامات وتحدي وإصرار وسعادة رغم الصعاب ".

وتستمر مدة المخيمات لـ 6 أيام متواصلة، وفق جدول متناسق ومنشور لكل المشاركين والمشاركات حتى يوم الأحد المقبل .

وسيضم المخيم أنشطة ترفيهية مختلفة، منها الألعاب النوعية، والمحاضرات ، والألعاب , والمسابقات الرياضية .