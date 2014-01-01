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لجنة جرحى مسيرات العودة تتعهد بحل جميع اشكاليات الجرحى

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة جرحى مسيرات العودة تتعهد بحل جميع اشكاليات الجرحى



غزة /سما/

كشفت اللجنة العليا لجرحى مسيرة العودة الكبرى، أنها تدرس جميع الشكاوى التي وصلتها، وأنها لن تتوانى في حل جميع الاشكاليات التي تعترض الجرحى بما يكفل للجرحى كرامتهم ويحفظ تضحياتهم العظيمة وبما يتوفر من إمكانيات متاحة.

 وشددت اللجنة في بيان لها، أنها تتعامل بمسئولية عالية تجاه قضايا الجرحى اليومية، وبأنها تدرس جميع الشكاوى التي وصلت لها.

وذكرت أنه قد وصلتها شكاوى من بعض الجرحى يطلبون فيها بمعالجة بعض الإشكاليات التي تتعلق بالمتابعات الطبية والعلاجية والمخصصات المالية الشهرية.

وجددت اللجنة تأكيدها على احترامها الكبير وتقديرها العميق لجميع الجرحى البواسل بلا استثناء.

#جرحى مسيرة العودة #قطاع غزة

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