لجنة جرحى مسيرات العودة تتعهد بحل جميع اشكاليات الجرحى

غزة /سما/

كشفت اللجنة العليا لجرحى مسيرة العودة الكبرى، أنها تدرس جميع الشكاوى التي وصلتها، وأنها لن تتوانى في حل جميع الاشكاليات التي تعترض الجرحى بما يكفل للجرحى كرامتهم ويحفظ تضحياتهم العظيمة وبما يتوفر من إمكانيات متاحة.

وشددت اللجنة في بيان لها، أنها تتعامل بمسئولية عالية تجاه قضايا الجرحى اليومية، وبأنها تدرس جميع الشكاوى التي وصلت لها.

وذكرت أنه قد وصلتها شكاوى من بعض الجرحى يطلبون فيها بمعالجة بعض الإشكاليات التي تتعلق بالمتابعات الطبية والعلاجية والمخصصات المالية الشهرية.

وجددت اللجنة تأكيدها على احترامها الكبير وتقديرها العميق لجميع الجرحى البواسل بلا استثناء.