"هنية" : بدء إجراءات الاستفادة من صندوق إقراض الطلبة الرياضيين

غزة /سما/

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن بدء الإجراءات الخاصة بالاستفادة من صندوق إقراض الطلبة الجامعيين من الرياضيين وأبناءهم، والتحضير للإعلان عن الٱليات التي سيتم من خلالها توفير الخدمة للطلبة عبر البنوك.

وكان عبد السلام هنية التقى ظهر اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر المجلس الأعلى، رامي أبو شعبان مدير بنك الإنتاج، بحضور جابر عياش مستشار المجلس الأعلى، ومحمد حلس مدير دائرة الأندية والاتحادات.

وتم خلال اللقاء مناقشة الٱليات الكفيلة بتوفير القرض ومساعدة الطلبة الجامعيين، والتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتناول اللقاء أيضا برنامج رسوم الجامعات ضمن اتفاقيات الجامعات مع البنوك وإمكانية الاستفادة منها للطلبة الرياضيين، وتم التطرق لخدمات أخرى تفيد الطلاب الرياضيين.



يذكر أن هنية أعلن الأسبوع الماضي عن إطلاق صندوق دعم الطلبة الجامعيين من الرياضيين بمبلغ (200.000) دولار كمرحلة أولى، بالاتفاق مع البنوك.