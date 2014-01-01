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الأحمد يطلع سفير تونس على ما يتعرض له شعبنا من عدوان من قبل الاحتلال

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يطلع سفير تونس على ما يتعرض له شعبنا من عدوان من قبل الاحتلال



رام الله /سما/

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية تونس لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح، على الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له شعبنا من عدوان متواصل من جانب الاحتلال الإسرائيلي من أعمال قتل وإرهاب واستيطان.

وعبر السفير التونسي، لدى استقباله من قبل الأحمد في مدينة رام الله، عن شكر وتقدير الشعب التونسي الشقيق لموقف الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة التي تواجه تونس، وخاصة الهدية الأخيرة من فلسطين الخاصة بالأجهزة الطبية لمكافحة وباء كورونا والتي تعبر عن التلاحم الأخوي الفلسطيني التونسي.

بدوره أكد الأحمد وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب تونس الشقيقة وخاصه الإجراءات الأخيرة التي قررها الرئيس التونسي قيس سعيَد من أجل مواجهة المخاطر التي تتعرض لها تونس وتمس أمنها واستقرارها وتساعد الشعب التونسي الشقيق في مسيرة التطور الديمقراطي والتقدم ودعم مسيرة البناء والتنمية.

#عزام الاحمد #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة فتح #جمهورية تونس

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