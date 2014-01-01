غزة: إتلاف طنين ونصف من المواد الغذائية الفاسدة

غزة /سما/

أتلفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثقيلة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، طنين ونصف من المواد الغذائية الفاسدة خلال جولاتها التفتيشية في محافظتي غزة ورفح.

وأوضحت المباحث في بيان لها، إنها أتلفت وطنين من التوابل والدقيق الفاسد خلال جولة تفتيشية على المحلات والمخازن في محافظة غزة.

وبينت أن سبب الاتلاف يعود إلى وجود “فساد ظاهري وسوس” بداخل الكميات المضبوطة لدى عدد من الشركات التجارية بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه تم إتلاف الكميات من خلال تحويلها إلى علف حيواني، بالإضافة إلى اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق أصحاب المخازن التجارية التي تحتفظ بهذه الكميات الفاسدة.

وفي سياق منفصل، ضبطت شرطة البلديات برفح وبالتعاون مع دائرة الصحة و البيئة ببلدية رفح و مباحث التموين (نصف طن) من الفواكه الفاسدة في مخزن التاجر “م،ن” خلال جولة تفقدية للأسواق والمحال التجارية.

وبينت مباحث التموين برفح أن سبب الضبط يرجع لفسادها الظاهري وعدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي، مبينة أنه تحرير محضر ضبط وإتلاف للكمية من قبل جهات الاختصاص ببلدية رفح حسب الاصول.