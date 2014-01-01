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وزارة الاعلام تطلق "متحف الصورة"

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاعلام تطلق "متحف الصورة"



رام الله /سما/

 أطلقت وزارة الإعلام اليوم الأربعاء متحف الصورة الفلسطيني على الفيسبوك.

وقال وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود: إن تأسيس متحف الصورة يأتي كجزء من مشروع كبير تعكف الوزارة على بنائه وهو (مركز الصورة الوطني) والذي من المقرر ان يعمل على إطلاق صورة فلسطين اليومية الى العالم وان يشكل المرجع البصري لكافة ابناء البشرية الذين تصلهم صورة فلسطين بكل ما تحمله وتعنيه ، كما يهدف المركز الى التواصل مع المصورين الفلسطينيين والأشقاء العرب والعالميين .

وأشار المحمود الى أن هذا المشروع يطمح الى تكوين سرد بالضوء والظل لتفاصيل الحياة الفلسطينية منذ أكثر من مئة وخمسين عاماً ، والوصول الى رصدشامل لأنشطة شعبنا العربي الفلسطيني على أرض آبائه وأجداده، وبالتالي بناء الرواية الفلسطينية الحقيقية بالصورة .

ومن جهته قال الأستاذ ثابت هرش منسق مركز الصورة في وزارة الاعلام : إن المركز يضم أكثر من ثمانين ألف صورة منتقاة منذ أكثر من مئة وخمسين عاماً حتى اليوم ، ونحن نسعى الى جمع واختيار المزيد من صور الحياة في فلسطين والتي تشكل الجزء البصري من الرواية .

#وزارة الاعلام #متحف الصورة الفلسطيني

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