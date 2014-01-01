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الكشف عن ملابسات سرقة 96 جهاز كمبيوتر من احدى مدارس القدس

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن ملابسات سرقة 96 جهاز كمبيوتر من احدى مدارس القدس



رام الله /سما/

كشفت الشرطة اليوم وبالتعاون مع الأمن الوقائي والاستخبارات ملابسات سرقة 96 جهار كمبيوتر محمول من احدى مدارس القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة وَالاعلام بالشرطة، انه بناء على اشارة وصلت لفرع المباحث العامة بشرطة بيت لحم مفادها قيام مجهول بسرقة 96 جهاز كمبيوتر من داخل إحدى مدارس القدس ودخول المسروقات لمحافظة بيت لحم.

على الفور تحركت قوة مشتركة من الشرطة والامن الوقائي والاستخبارات الى مكان تواجد المسروقات حيث تم ضبط 31 جهاز كمبيوتر والقبض على احد الأشخاص المشتبه بهم وتم احضاره والمضبوطات لمديرية الشرطة وبسماع اقواله افاد بعملية السرقة إضافة إلى قيامه ببيع الكميه المتبقية من المسروقات لأحد الاشخاص في محافظة أخرى.

وأكدت انه تم تحويل المقبوض عليه والمضبوطات لجهة الاختصاص وجاري العمل والمتابعة، لالقاء القبض على بقية الاشخاص المشتبه بهم بعملية السرقه ومكان تواجد بقية المسروقات.

#الشرطة الفلسطينية #سرقة

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