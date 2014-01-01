الشرطة تطلق حملة "كبسة بتفرق" للتوعية من الجرائم الإلكترونية

رام الله /سما/

أطلقت الشرطة، الثلاثاء، حملة للتوعية من الجرائم الإلكترونية حملت اسم (كبسة بتفرق) وذلك عبر موقع الشرطة الإلكتروني وصفحات الشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن هذه الحملة أطلقت من مقر إدارة الشرطة القضائية بحضور العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، والعقيد سامر الهندي مدير دائرة الجرائم الإلكترونية في الشرطة، والسيد أليساندرو من بعثة الشرطة الأوروبية وعدد من المؤسسات الإعلامية والمجتمعية والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

هذا وتستمر هذه الحملة لعدة أشهر حيث تتضمن مواد إعلامية توعوية للمواطنين سيتم نشرها على كافة المواقع الإعلامية والإعلام المحلي بكافة أشكاله بالإضافة للعديد من الأنشطة التوعوية التي سيتم تنفيذها في المحافظات كافة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع .

وأضافت الشرطة، ان هذه الحملة تهدف لإرشاد المواطنين بإتباع أفضل طرق الأمان أثناء استخدام الانترنت وتعريفهم بكيفية تجنب الوقوع كضحايا للجريمة الإلكترونية والتصرف السليم في حال وقوعهم في شراكها.