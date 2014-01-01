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الدفاع المدني الفلسطيني يشارك باطفاء الحرائق في القدس.. واسرائيل تعقب

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني الفلسطيني يشارك باطفاء الحرائق في القدس.. واسرائيل تعقب



القدس المحتلة /سما/

 شارك الدفاع المدني الفلسطيني باطفاء الحرائق في جبال القدس اليوم الثلاثاء، بد أن وافقت اسرائيل على عرض السلطة الفلسطينية بالمساعدة في إخماد الحرائق.

وقد أرسلت السلطة الفلسطينية 4 فرق إطفاء (20 إطفائيا و4 سيارات إطفاء) من الضفة الغربية، وبدأوا بالانضمام إلى جهود الإطفاء مع فرق الإطفاء الإسرائيلية.

في السياق، شكر وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس في تصريح عبر تويتر، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مبادرته بإرسال رجال إطفاء جاءوا لمساعدة "إسرائيل" في إخماد الحرائق هذا اليوم، إن المسؤولية المتبادلة وإنقاذ الأرواح مصلحة مشتركة لنا جميعًا.

#بيني غانتس #اسرائيل #حرائق #جبال القدس #السلطة الفلسطينية #الرئيس عباس

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