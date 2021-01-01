الصحة: المستشفيات الحكومية اجرت 136 عملية جراحية يومياً في الشهور الستة الأولى من العام الجاري

رام الله /سما/

أفادت وزارة الصحة أن المستشفيات الحكومية أجرت خلال النصف الأول من العام الجاري 24486 عملية جراحية، بمعدل 136 عملية جراحية في اليوم الواحد.

وأضافت الوزارة في تقرير إحصائي نشرته اليوم الثلاثاء، أن عدد المواليد الأحياء في المستشفيات الحكومية خلال نفس الفترة بلغ 16525، بينها 5172 ولادة بعمليات قيصرية.

وتابعت الوزارة أن نسبة الإشغال خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بلغت 84.9%

وبلغ عدد الزيارات لأقسام الطوارئ في نفس الفترة 336448 حالة، فيما بلغ عدد جلسات غسيل الكلى 106794 جلسة، لـ 1526 مريضاً، بمعدل 12 جلسة شهرياً لكل مريض، أما عدد ماكينات الغسيل فبلغ 294 ماكينة.