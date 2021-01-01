الحكومة الإسرائيلية: سيُطلب من الطلبة غير الملقحين التعلم عن بعد

القدس المحتلة /سما/

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا والذين يعيشون في مدن مصنفة "حمراء" ذات معدلات إصابة عالية بوباء كورونا، ومع 70 في المئة من زملائهم غير مُلقحين، سيُطلب منهم التعلم عن بعد.



تم الإعلان عن القرار في بيان مشترك من رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى جانب وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس ووزيرة التعليم، يفعات شاشا بيطون.



وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أنه سيتم احتساب الطلاب الملقحين والمتعافين من الفيروس والأجسام المضادة لتحديد نسبة 70 في المئة.



وفي المدن المصنفة "حمراء" حيث تم تطعيم 70 في المئة من أطفال المدارس أو تعافيهم، سيظل التعليم وجهًا لوجه في مكانه وسيستمر فحص التلاميذ الأصغر سنًا الذين لم يتم تلقيحهم بحثًا عن الوباء في المناطق المصنفة "حمراء" و "برتقالية".



وقالت وزارة الصحة إنه سيتم تخصيص الألوان للمدن على أساس أسبوعي، كل يوم أربعاء.



وحذر المدير العام لوزير الصحة الإسرائيلي نحمان آش، "إذا لم نشهد تباطؤًا في معدلات الإصابة بالأمراض، فسنصل إلى وضع يتعين علينا فيه تأجيل بداية العام".



وسيُطلب من الطلاب ارتداء أقنعة واقية(الكمامات) في جميع فصول المدارس، باستثناء الامتحانات ودروس الصالة الرياضية.



سيشجع رئيس الحكومة على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث يبلغ معدل التطعيم الحالي حوالي 38 بالمئة.