إسرائيل توقع اتفاقا خاصا لاستيراد منتجات زراعية أردنية

القدس المحتلة /سما/

وقعت الحكومتان الإسرائيلية والأردنية اليوم، الثلاثاء، على اتفاق خاص لاستيراد منتجات زراعية أردنية لإسرائيل. وجاء ذلك خلال لقاء عُقد بين الجانبين في الجانب الأردني من معبر جسر الملك حسين اليوم، الثلاثاء، حسب بيان صادر عن وزارة الزراعة الإسرائيلية.

وشارك في اللقاء عن الجانب الاردني وزير الزراعة، خالد الحنيفات، والسفير في تل أبيب، غسان المجالي، وعن الجانب الإسرائيلي وزير الزراعة، عوديد فورير، والسفير في عمان، إيتان سوركيس.

ويأتي استيراد إسرائيل منتجات زراعية أردنية في إطار "سنة تبوير الأرض"، التي تمنع الزراعة مرة كل سبع سنوات، وفقا للشريعة اليهودية.

وقال بيان وزارة الزراعة الإسرائيلية أن الاتفاق "يأتي في إطار تسوية خاصة لاستيراد منتجات زراعية من الأردن إلى إسرائيل في سنة تبوير الأرض من أجل تنويع مصادر الاستيراد إلى إسرائيل وسد احتياجات السكان الذين يحافظون على الفرائض الدينية (اليهودية) في إسرائيل من جهة، ومن أجل تطبيق الامتيازات التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الدولتين، من الجهة الأخرى".

وتابع بيان وزارة الزراعة الإسرائيلية أنه جرى خلال اللقاء البحث في طرق من أجل زيادة التعاون في مجال التجارة الزراعية بين الجانبين، وفي طرق لنقل الخبرات في مجالات الابتكارات والزراعة الدقيقة والاستشعار عن بعد.

وحسب البيان، فإنه جرى التداول في طرق مواجهة مشتركة للآفات ومعالجة أمراض النباتات والحيوانات في كلا جانبي الحدود.

وتناول اللقاء مواجهة الحرائق التي تتجاوز الحدود وتأثيرها على المزارعين في كلا جانبي الحدود.

واعتبر البيان أن "هذا اللقاء يؤكد على أهمية العلاقة بين إسرائيل والأردن وتعزيز علاقات الجوار ودفع التعاون بين الدولتين، وعلى أهمية المجال الزراعي كرافعة لدفع العلاقات بين الدولتين والشعبين".