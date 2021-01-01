صحيفة اسرائيلية: أي صاروخ يطلق علينا من غزة يثبت فشلنا أمام القطاع

القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن أي صاروخ يطلق على إسرائيل من قطاع غزة بعد اليوم، يُعد اثباتاً على فشل نتائج جولة القتال الأخيرة ودليلاً على افتقار الحكومة الإسرائيلية لسياسية واضحة إزاء قطاع غزة وكذلك دليلاً على التردد العسكري لإسرائيل.



وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أيام كان هناك اعتراف إسرائيلي بفشل خطة تدمير "مترو حماس"، وحتى لو لم تكن حماس هي من أطلقت الصواريخ، فإنما هي من ساهمت بذلك؟



وفي حادثه هي الأولى منذ وقف إطلاق النار في أيار/مايو الماضي بين قطاع غزة والجيش الإسرائيلي قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن فلسطينيين أطلقوا صاروخًا من قطاع غزة اتجاه إسرائيل.