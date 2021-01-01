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الطيبي يتلقى تهديدات بالقتل بعد حادثة الخليل

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يتلقى تهديدات بالقتل بعد حادثة الخليل



القدس المحتلة /سما/

قال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة  أحمد الطيبي إنه "تلقى عشرات رسائل التهديد لحياته في أعقاب مشادة بينه وأحد جنود لواء غولاني قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل يوم السبت الماضي".
 
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن الطيبي قدم شكوى إلى ضابط الكنيست حول التهديدات التي تعرض لها.
 
وذكرت أن شرطة الخليل فتحت تحقيقا في القضية بعد شكوى قدمها والد الجندي الذي تعرض للإهانة من الطيبي، وتم استدعاء الجندي نفسه للإدلاء بشهادته.
 
وفي التفاصيل، وصل الطيبي ومجموعة من العرب إلى مدينة الخليل وحاولوا المرور مما منعهم الجندي الذي يتمركز في نقطة حراسة وطلب منهم عدم تجاوزه حسب تعليمات قادته مما حدثت مشادة كلامية.
 
وذكرت أن المحامي حاييم بليشر من منظمة هونو يقف في صف عائلة الجندي لمساعدتها قانونيا.

#احمد الطيبي #الكنيست الإسرائيلي #القائمة العربية المشتركة

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