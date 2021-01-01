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مزارعون إسرائيليون يحتجون قرب الحدود اللبنانية رفضًا لخطة الإصلاح الحكومية

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزارعون إسرائيليون يحتجون قرب الحدود اللبنانية رفضًا لخطة الإصلاح الحكومية



القدس المحتلة /سما/

أفادت قناة "كان" العبرية، بأن مئات المزارعين تظاهروا اليوم الثلاثاء، بالقرب من الحدود مع لبنان في منطقة قرية أفيفيم ضد خطة الإصلاح الحكومية.
 
ويأتي هذا الاحتجاج ضد خطة الحكومة التي "تنص على إلغاء الجمارك المفروضة على المنتوجات الغذائية المستوردة، والتي برأي المزارعين، ستخنق آلاف العائلات والمرافق الزراعية".
 
وأشارت هيئة "المكافحة للمزارعين" إلى أن "مداجن تابعة لنحو ثلاثة الاف وخمسمائة من مربي البيض في خطر الإغلاق".
 
هذا وأعرب ألون شوستير، نائب وزير الجيش الإسرائيلي، عن "تأييده ودعمه لنضال المزارعين.
 
وقال شوستير عبر تغريدة في "تويتر": "إن المزارعين يتركون منازلهم ويتظاهرون، موضحين أنه يتعين على الحكومة التي أرسلتنا الى المناطق الريفية لنقوم بتربية الدواجن وإنتاج البيض من أجل تغذية الشعب، يجب عليها أن تحمينا وأن تتحاور معنا، وأن لا تفرض علينا واقعا لا ينمننا ان نصمد بوجهه".

#اسرائيل #المزارعين الاسرائيليين #الحدود اللبنانية

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