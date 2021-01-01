  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



البيرة / سما /

أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات اندلعت اليوم الثلاثاء، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، مع قوات الاحتلال التي تصدت لمسيرة انطلقت وفاء لشهداء جنين الأربعة الذين قضوا برصاص الاحتلال فجر أمس.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل"، أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص "المطاطي" صوب الشبان المشاركين في المسيرة ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

وفي السياق، نظمت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، وقفة منددة بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين أمس، وأسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين.

#إصابات #قوات الاحتلال #الاحتلال #شهداء جنين

الأكثر قراءة اليوم

كيف هزم 80 ألف طالباني جيشا أفغانيا من 300 ألف عسكري أنفقت عليه واشنطن 100 مليار دولار

شائعة قتلت الأفغان في كابل

"الأسود الخمسة" فقط خارج قبضة "طالبان" ..

تسهيلات إسرائيلية بالجملة لقطاع غزة

تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر عقده في مكتب السنوار مساء اليوم..

الحزب في مفترق طرق... جيوبوليتيكال فيتشرز: حزب الله يواجه ساعة الحقيقة

فيديو مروع لسقوط أفغان من طائرة عسكرية أميركية عقب إقلاعها من مطار كابل

الأخبار الرئيسية

الرئيس

الرئيس عباس: يجب العودة لعملية سياسية تنهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية

حكومة

بعد امتناعه عن الرد.. صواريخ غزة تُحرج بينت وردود فعل اسرائيلية غاضبة

الصحة: 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة تعاف في فلسطين

بعد ليلة من الترقب .. هذا القرار الذي اتخذه بينت وغانتس عقب الصاروخ على سديروت

غزة تبدأ تصعيدها : عودة إلى «مسيرات الغضب»

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية