شيرين رضا ترصد مكافأة 5 آلاف جنيه للعثور على كلبها بعد اختفائه

وكالات / سما /

أعلنت النجمة شيرين رضا عن رصدها مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يعثر على كلبها بعد اختفائه، وشاركت عبر خاصية ستورى حسابها بموقع "إنستجرام" صورة له مصحوبة بتعليق "5 آلاف جنيه مكافأة لمن يجده".

وانتهت الفنانة شيرين رضا من تصوير أسبوع كامل ضمن أحداث دورها بمسلسل "موضوع عائلى"، من بطولة ماجد الكداونى، وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، حيث تبلغ حلقاته 10 فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا.

مسلسل "موضوع عائلى" من بطولة ماجد الكدوانى ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندى وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندى.

من ناحية أخرى انضمت الفنانة شيرين رضا مؤخرًا لفيلم "القاهرة مكة"، والتى تقوم ببطولته النجمة منى زكى، ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريبا.