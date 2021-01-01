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هذا ما قد تفعله آبل بهاتف آيفون مينى

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما قد تفعله آبل بهاتف آيفون مينى



وكالات / سما /

أظهرت تقارير بأن آبل ستطلق إصداراً واحداً إضافياً من هاتف آيفون 13 ميني، وبعدها ستتخلى عن هذا الحجم من الهواتف بشكل نهائي حسبما نقلت العربية نت.

ولعل الشركة قد فهمت من ذلك أن المستخدمين غير مهتمين بالهواتف الصغيرة، إلا أن هذا ليس صحيحاً، وفق ما ذكر تقرير لموقع aitnews.

فقد كشف تصويت شارك فيه 5,500 شخص أن 48% من المصوتين لازالوا مهتمين بهواتف ذات شاشات صغيرة، تحديداً أصغر من 6.2 إنش.

ورغم أن عدد المشاركين في هذا التصويت ليس بكبير، إلا أنه يكشف أن الهواتف الصغيرة ليست مكروهة، لكن لعل الشكل الذي قدمته آبل كان هو المكروه.

وقد عانى آيفون 12 ميني من عدد من المشكلات، أبرزها صغر سعة البطارية، وصغر حجمه الشديد، وقد ذكر جزء كبير من المستخدمين المهتمين بامتلاك هواتف صغيرة الحجم أن هذا الهاتف أصغر من اللازم.

وتسببت كل هذه العوامل في ظهور توقعات بأن هاتف آبل الصغير القادم بعد آيفون 13 ميني سيكون قابلًا للطي، تماما ًمثل التجربة التي رأيناها في جالاكسي Z فليب 3، فهو هاتف صغير الحجم عند طيه، وعند فرده يكون بقياس 6.7 إنش من حيث الشاشة.

وإلى جانب ذلك، أبعاد جالاكسي Z فليب 3 مناسبة جدًا للاستخدام بيد واحدة، نظرًا لأنه ليس بعريض، وتوقع عدد كبير من المحللين نجاح هاتف جالاكسي Z فليب 3 وقدرته أيضاً على استبدال هاتف مثل جالاكسي S21 بلس.

إلى ذلك، لم تؤكد آبل أو حتى تلمح لإمكانية إطلاق هاتف قابل للطي بهذه المواصفات، إلا أن هذه الفكرة قد تكون أفضل الأفكار لإنقاذ هواتف ميني.

كما أن مسرّب آبل الشهير Ming-Chi Kuo قد أكد أننا سنبدأ في رؤية الهواتف القابلة للطي من آبل في 2023.

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