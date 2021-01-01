رام الله: ورشة عمل تناقش "التحول الرقمي الحكومي"

رام الله / سما /

ناقش مشاركون في ورشة عمل بعنوان "التحول الحكومي الرقمي" الذي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع لجنة الامم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم الثلاثاء، أهمية دور التحول الرقمي في تعزيز المؤسسات الحكومية.

وحضر الورشة التي عقدت في مقر الوزارة في مدينة البيرة، المستشار الإقليمي في التكنولوجيا من أجل التنمية من الإسكوا، نوّار العوّا، ومدير عام الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فادي مرجانة، ورئيس قسم قواعد البيانات في وزارة التعليم العالي منذر صلاحات، وممثلون عن المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث وشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت، إضافة إلى الفرق الفنية للحكومة الإلكترونية، وفريق البيانات المفتوحة، وفريق الجاهزية الفنية في المؤسسات الحكومية الوزارية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر: إن التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية هام لتقديم الخدمات إلكترونياً وتحسين جودتها، ومن أجل خلق فرص عمل جديدة للأفراد عموماً والشباب والنساء خصوصاً، وزيادة الوعي بالسياسات والتطبيقات المتعلقة بالتحول الرقمي واستثمار البيانات المفتوحة في الجهات الحكومية لأغراض البحث والتطوير والريادة الاقتصادية والمجتمعية، مشيدا بالتعاون الفني مع الإسكوا في مجال رسم السياسات والاستشارات الفنية الأخرى في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية.

وأضاف، إن قطاعيّ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساهمان بشكل فعال في الاقتصاد الوطني، وتصبح هذه المساهمة أساسية كلما تقدم بنا الركب بإتجاه التحول الرقمي الذي يشكل حاضنة تمكن الاقتصاد الرقمي من الاقلاع والنمو، كما يلعب التحول الرقمي دوراً هاماً في بناء المجتمعات الذكية من خلال تعزيز قدرات جميع الجهات ذات العلاقة، ويمكننا القول إن التحول الرقمي يشكل رئة فعالة للاقتصاد الرقمي.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية الورشة في تعزيز قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية وبالتالي تعزيز كفاءة المؤسسات وتحسين شفافيتها، من خلال تقديم الخدمات بالطرق الالكترونية، وتعزيز الوعي بالمفاهيم الأساسية للحكومة الرقمية والتحول الرقمي، والحوكمة وإدارة التغيير والمؤشرات والمقاييس، خاصة بعد جائحة كورونا التي اظهرت أهمية التحول الرقمي الذي طرح إستراتيجية التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل والتعليم عن بعد، وفرضت التحول إلى العالم الرقمي وخدماته الإلكترونية والانخراط في العالم الرقمي أصبح من الضروري، ويستوجب وضع خطط التحول ورفع مستوى البنية التحتية الرقمية.

واستعرض جهود الوزارة في موضوع التحول الرقمي ومنها: تحديث خطة الوزارة للأعوام 2021-2023 بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية وخطة التنمية بالعناقيد، خاصة عنقود التكنولوجيا والإدارة، وإعداد سياسة التحول الرقمي وسياسة البيانات المفتوحة ومسودة سياسة الذكاء الصناعي، وإعداد عطاء الدفع الالكتروني الحكومي وترسيته على احدى الشركات للبدء في تنفيذه.

وأكد سدر عمل الوزارة على ربط 47 مؤسسة وهيئة حكومية على ناقل البيانات الوطني X-ROAD لتتمكن من تبادل بياناتها بشكل آمن، وبالتالي تقديم خدمات الكترونية للمواطنين، وجارٍ العمل على استكمال باقي المؤسسات التي بحاجة إلى ربط على ناقل البيانات الوطنية، واعتماد الرمز البريدي الفلسطيني محليا ومن الاتحاد الدولي للبريد.

بدوره، قال حيدر فريحات نيابة عن يوراي ريتشان مدير مجموعة الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في الاسكوا، في كلمة عبر تقنية زوم: إن التحول الرقمي بات من الضروريات التي يجب على الحكومات العمل عليها بخطوات جادة خاصة بعد الجائحة.

وأضاف، التحول الرقمي الحكومي يجب أن يواكب التكنولوجيا وأن تلتزم الحكومات بتطوير وتحديث التقنيات وتكييفها وأن يراعي التحول الرقمي الشمولية في ألا يقتصر ذلك على النخبة.

وأكد فريحات ضرورة الشمول المالي الواجب ايراده في التحول الرقمي وحصول المواطنين على أرقام وطنية تعريفية، واهمية التحول الحكومي الرقمي للتقليل من التوجه الحسي للمواطنين والتي تسهل حياة المواطنين.

وأشار الى أن الإسكوا لديها مخزون معرفي مهم حول التحول الحكومي الرقمي والورشة تسعى لتناقل الخبرات في هذا المجال.

وناقشت الورشة المفاهيم الاساسية والممارسات المثلى لسياسات التحول الرقمي، وحوكمة التحول الرقمي والمؤشرات الاقليمية والدولية له، وأنشطة التحول الرقمي في فلسطين وآفاقه.