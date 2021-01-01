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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (طالع الأسماء)

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (طالع الأسماء)



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء:

وفيما يلي نص الإعلان :

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (18 أغسطس):

الحافلة الأولى + الثانية حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/28).

التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتذكير رابط كشف (2021/28):

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط.

#آلية السفر #السفر #معبر رفح #وزارة الداخلية

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