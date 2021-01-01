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رقم مميز وفريد لحارس شباب رفح

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رقم مميز وفريد لحارس شباب رفح



غزة / سما /

اقترب شباب رفح من التتويج بلقب الدرجة الممتازة, عقب انتصاره الثمين على جاره خدمات رفح (2-0), لحساب الأسبوع التاسع عشر من المسابقة.

وأصبح رصيد "الزعيم" 41 نقطة في الصدارة, مؤكدا بما لا يدع مجالا للشك أنه الأقوى هذا الموسم, خاصة على الصعيد الدفاعي, إذ اهتزت شباكه 10 مرات فقط.

كما يملك شباب رفح رقما دفاعيا مميزا بقيادة حارسه عبد الله شقفة, إذ حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة من أصل 19 حتى الآن, وهو إنجاز فريد من نوعه.

ويأمل شقفة أن يواصل الحفاظ على نظافة شباكه في الجولات الثلاثة القادمة, لتسجيل رقم قياسي فريد في الدوري الممتاز.

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