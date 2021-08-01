فوز قاتل لاتحاد الشجاعية.. ورباعية لشباب خانيونس (صور)

غزة / سما /

حقق اتحاد الشجاعية فوزا قاتلا على نظيره الصداقة (2-1), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "المنطار" أحمد اللولحي (68 و88), فيما أحرز هدف الصداقة محمد بلح (65).

ورفع الفائز رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني, وتوقف رصيد الخاسر عند 28 نقطة في المركز الخامس.

شباب خانيونس – خدمات الشاطئ (4-2)

وانتصر شباب خانيونس على نظيره خدمات الشاطئ (4-2).

وأحرز رباعية "النشامى" خالد القوقا "هدفين" (25 و42), ومعاذ عواد (40), ومحمد بركات (50), بينما سجل هدفي "البحرية" سليمان العبيد (19), ومحمد أبو توهة (89).

ورفع "النشامى" رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع, وبقي رصيد "البحرية" 23 نقطة في المركز السابع.

باقي الدرجات

وفي دوري الأولى, انتصر غزة الرياضي على منافسه الأقصى (3-0), وتعادل بيت حانون الأهلي مع خدمات خانيونس (3-3).

أما في دوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب", فقد تعادل الاستقلال مع الأمل (0-0).













