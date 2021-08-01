  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فوز قاتل لاتحاد الشجاعية.. ورباعية لشباب خانيونس (صور)

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز قاتل لاتحاد الشجاعية.. ورباعية لشباب خانيونس (صور)



غزة / سما /

حقق اتحاد الشجاعية فوزا قاتلا على نظيره الصداقة (2-1), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "المنطار" أحمد اللولحي (68 و88), فيما أحرز هدف الصداقة محمد بلح (65).

ورفع الفائز رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني, وتوقف رصيد الخاسر عند 28 نقطة في المركز الخامس.

شباب خانيونس – خدمات الشاطئ (4-2)

وانتصر شباب خانيونس على نظيره خدمات الشاطئ (4-2).

وأحرز رباعية "النشامى" خالد القوقا "هدفين" (25 و42), ومعاذ عواد (40), ومحمد بركات (50), بينما سجل هدفي "البحرية" سليمان العبيد (19), ومحمد أبو توهة (89).

ورفع "النشامى" رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع, وبقي رصيد "البحرية" 23 نقطة في المركز السابع.

باقي الدرجات

وفي دوري الأولى, انتصر غزة الرياضي على منافسه الأقصى (3-0), وتعادل بيت حانون الأهلي مع خدمات خانيونس (3-3).

أما في دوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب", فقد تعادل الاستقلال مع الأمل (0-0).

نهرو الجيش.jpg
شباب خانيونس.jpg
دوري الممتازة.jpg
دوري الممتازة 2.jpg
خدمات الشاطئ.jpg
دوري الممتازة 1.jpg
 

#اتحاد الشجاعية #الصداقة #دوري الممتازة #الممتازة #شباب خانيونس #خدمات الشاطئ

الأكثر قراءة اليوم

كيف هزم 80 ألف طالباني جيشا أفغانيا من 300 ألف عسكري أنفقت عليه واشنطن 100 مليار دولار

غانتس يوقع قرارا بمصادرة كميات كبيرة من الشوكولاتة والسبب حماس ..

شائعة قتلت الأفغان في كابل

"الأسود الخمسة" فقط خارج قبضة "طالبان" ..

تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر عقده في مكتب السنوار مساء اليوم..

الحزب في مفترق طرق... جيوبوليتيكال فيتشرز: حزب الله يواجه ساعة الحقيقة

تسهيلات إسرائيلية بالجملة لقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

حكومة

بعد امتناعه عن الرد.. صواريخ غزة تُحرج بينت وردود فعل اسرائيلية غاضبة

الصحة: 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة تعاف في فلسطين

بعد ليلة من الترقب .. هذا القرار الذي اتخذه بينت وغانتس عقب الصاروخ على سديروت

غزة تبدأ تصعيدها : عودة إلى «مسيرات الغضب»

اتصالات مصرية مع الفصائل وإسرائيل لمنع التصعيد والقاهرة تقرر سلسلة خطوات اتجاه غزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية