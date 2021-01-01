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لاوتارو مطلوب في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاوتارو مطلوب في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية أن وكيل نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، علق على مستقبل اللاعب في الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

ويتفاوض أليخاندرو كامانو مع إدارة إنتر ميلان منذ الصيف الماضي من أجل تجديد عقد لاوتارو الذي ينتهي في صيف 2023، لكن لم يصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

وقال كامانو، في تصريحات أبرزتها صفحة خبير الانتقالات فابريزيو رومانو على "تويتر": "لاوتارو يريد البقاء في إنتر. إنه يثق في المشروع ويريد تحقيق الانتصارات".

وأضاف وكيل لاوتارو "سألتقي مع مجلس إدارة إنتر يوم الأربعاء للحديث عن حالة عقد اللاعب".

واختتم "أندية الدوري الإنجليزي الممتاز طلبت ضم لاوتارو، لكنه مستعد للبقاء في إنتر".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت لاوتارو بالانتقال إلى آرسنال أو توتنهام خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

#الدوري الإنجليزي

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