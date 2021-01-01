سان جيرمان يخطط لتكوين فريق الأحلام في الصيف المقبل

وكالات / سما /

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لتكوين فريق الأحلام في الصيف المقبل.

ونجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف، قادماً من برشلونة الإسباني عقب انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

ويمتلك الآن باريس سان جيرمان مجموعة رائعة من اللاعبين على رأسهم بكل تأكيد “ليونيل ميسي، ونيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي”، وغيرهم.

ولكن يبدو أن باريس سان جيرمان لن يقف عن هذا الحد، بل سيسعى إلى تكوين فريق تاريخي بتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الشبكة إلى أن باريس سان جيرمان سيبدأ من الآن التخطيط للتعاقد مع الثنائي كريستيانو رونالدو وبول بوجبا، خاصةً وأن الثنائي سينتهي عقودهما في الصيف المقبل.

وأوضحت الشبكة أن خطة باريس سان جيرمان هي التعاقد مع الثنائي مجاناً من أجل تكوين فريق الأحلام بقيادة رونالدو وميسي.

وأكملت “سكاي سبورتس” أن بوجبا قد يكون وصوله صعب بعض الشيء بسبب اقتراب ريال مدريد الإسباني من ضمه، ولكن سيحاول النادي الظفر بخدماته خلال إقناعه بمشروع النادي المميز.