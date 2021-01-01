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5 لاعبين من مانشستر سيتي يرفضون الدخول في صفقة هاري كين

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 لاعبين من مانشستر سيتي يرفضون الدخول في صفقة هاري كين



وكالات / سما /

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية عن رفض 5 لاعبين من مانشستر سيتي فكرة الدخول في صفقة تبادلية مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والمطلوب بقوة من المدرب بيب جوارديولا.

ويسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع هاري كين لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، كما أظهر اللاعب العديد من الإشارات حول رغبته بالرحيل إلى ملعب الاتحاد، لكن توتنهام يرفض التخلي عنه بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الصفقة تزداد صعوبة على مانشستر سيتي مع مرور الوقت، لاسيما وأن نجوم السيتزنز غير مستعدين للمشاركة في هذه الصفقة.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي لا يمكنه دفع قيمة هاري كين بعد التعاقد مع جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، ولذلك كان يفكر بإدراج بعض اللاعبين في الصفقة من أجل تخفيض سعر المهاجم الإنجليزي، والحديث يدور حول بيرناردو سيلفا، جابرييل جيسوس، إيميريك لابورت، بينجامين ميندي ورحيم ستيرلينج.

ولم يتبقى أمام مانشستر سيتي سوى حل وحيد فقط، وهو أن يقوم ببيع لاعب أو اثنين من هذا الخماسي لتوفير الأموال التي تمكنه من التوقيع مع هاري كين، لكن هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم رغبة أي منهم بالرحيل باستثناء بيرناردو سيلفا.

وأكدت ديلي إكسبريس على أن النجم البرتغالي هو الوحيد الذي لا يمانع فكرة الرحيل عن الفريق كونه مرشح لخسارة مركزه بعد وصول جاك جريليش، لكن بيرنارندو سيلفا يريد الانتقال إلى الدوري الإسباني فقط، وهذا أمر ليس من السهل تحقيقه أيضاً في ظل معاناة الأندية الكبيرة في الليجا من الناحية الاقتصادية.

#مانشستر سيتي #هاري كين #توتنهام

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